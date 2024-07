“A San Leone da poco tempo è stata ripristinata la pista ciclabile, ma la zona ricorda tanto Beirut, come se qui da noi ci fosse la ricerca frenetica del brutto. Guardrail abbandonati tra gli scogli, quintali di tronchi lasciati in spiaggia, ferri, rami e tubi che fuoriescono dal fondo del mare; insomma una situazione orribile ma anche pericolosissima per la balneazione. Abbiamo chiesto al Comune e al Genio Civile un intervento immediato a rimedio, prima che qualcuno si faccia del male”. Così in una nota l’associazione ambientalista Mareamico Agrigento.