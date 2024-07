“Accogliamo con soddisfazione la notizia che anche il Comune di Pedara con il suo sindaco Alfio Cristaudi abbia firmato l’ordinanza in materia di sicurezza e prevenzione per l’attività lavorativa nel settore edile per i cantieri all’aperto con esposizione prolungata al caldo oltre i 35 gradi”. Lo dicono, in una nota congiunta il segretario della Filca Cisl Sicilia Paolo D’anca e il segretario della Filca Cisl Catania Pippo Famiano e Il componente della segreteria della Filca Cisl Catania Rosario Di Mauro, commentando la notizia della firma dell’ordinanza del comune di Pedara alla presenza del sindaco, del vicesindaco Mario Laudani e del vicepresidente del consiglio comunale, Salvo Bonaccorsi.

“Nel ringraziare l’amministrazione -aggiungono -per l’attenzione al grave problema dello stress termico che il nostro territorio affronterà in questi giorni estivi, auspichiamo che tutte le aziende del settore edile del territorio siano sensibili a questo grave problema, che spesso viene sottovalutato e che torna alla ribalta solo quando si verifichino incidenti sul lavoro. E ancora una volta sollecitiamo le istituzioni regionali affinché prevedano un tavolo regionale con sindacati confederali e associazioni datoriali per firmare un decreto che sia valido per tutta la Regione e per tutti i lavoratori a rischio esposizione termica, che punti a salvaguardare la sicurezza e la produttività”

“Non solo come Amministratore della cosa pubblica ma anche da tecnico, sono vicino a questo mondo, sensibile all’argomento oggetto dell’ordinanza, – ha spiegato il sindaco di Pedara Cristaudo – e ho sempre manifestato la mia sensibilità alle problematiche dei lavoratori edili del territorio, soprattutto nelle ore calde di questi giorni, e mi adoperero’ tramite gli organi di vigilanza, a far rispettare l’ordinanza firmata oggi, per tutelare la salute e sicurezza dei lavoratori edili”.