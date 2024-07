Nel vivo, a Campobello di Licata, i festeggiamenti in onore della Beata Maria Vergine di Lourdes. Interessante il programma della giornata di oggi (venerdì 19 luglio), la “”Giornata degli ammalati””. Alle ore 19, nella chiesa di Lourdes, celebrazione della santa messa con unzione degli infermi. A seguire, alle ore 21, “”Cantiamo insieme””, festival canoro dei bambini.

Si proseguirà sabato 20. Con inizio alle ore 19,15, santa messa. Alle ore 21,30, spettacolo musicale con gli “”Hmora band””. Domenica 21 luglio, il “”clou”” dei festeggiamenti in onore della Madonna di Lourdes. Alle 0re 19,30, santa messa. Seguirà, alle ore 20,30, processione del simulacro della Madonna per le vie della parrocchia e al rientro i fuochi di artificio nel sagrato della chiesa.

I festeggiamenti sono curati dal comitato della festa, guidato da don Davide Burgio e don Alessio Caruana.

Giovanni Blanda