alla presenza del Segretario Nazionale del SIAP Luigi Lombardo, si è svolto il direttivo provinciale per la nomina del segretario provinciale generale.

All’apertura dei lavori il Questore di Agrigento Tommaso Palumbo che ha portato i suoi saluti augurando buon lavoro all’assise riunita.

I partecipanti, con immensa soddisfazione ed all’unanimità, hanno votato in favore di Maurizio Dell’Arte, storico pilastro del sindacato. Il primo pensiero del nuovo Segretario Sindacale, dopo aver ringraziato il segretario uscente per tutto il lavoro sinora svolto, è stato rivolto ai colleghi della provincia: “ continueremo a lavorare assiduamente per il benessere dei poliziotti della provincia di Agrigento con l’impegno, la responsabilità e la lealtà che ha sempre contraddistinto la nostra Organizzazione Sindacale”.

Il Segretario Nazionale Luigi Lombardo, a conclusione dell’assemblea ha ringraziato il segretario Michele Nocca, per i proficui traguardi raggiunti col S.I.A.P., augurando buon lavoro al nuovo segretario Provinciale Maurizio Dell’Arte.

Michele Nocca, all’unanimità è stato eletto presidente provinciale del S.I.A.P..