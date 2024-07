Plichi di droga trovati dalla polizia a Catania. Gli agenti delle Volanti transitando in via Acquedotto Greco, nei pressi di uno stabile dove gia’ in passato si era accertata attivita’ di spaccio di sostanze stupefacenti, i poliziotti hanno deciso di effettuare un controllo nell’androne dello stesso stabile ed in particolare in uno sgabuzzino, in prossimita’ dell’ingresso: all’interno del locale e’ stata rinvenuta una busta grigia con tre involucri in cellophane trasparente contenenti marijuana, per un peso complessivo di 2,6 chili ed altri 33 involucri con all’interno hashish, per un peso complessivo di 1,7 chili. Nella stessa giornata, gli agenti delle Volanti, lungo viale Moncada, hanno trovato accanto a uno stabile una busta, generalmente impiegata per la spesa nei supermercati, con all’interno una confezione in cellophane con della marijuana, per un peso lordo complessivo di 510 grammi.