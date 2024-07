“La volontà dell’Università di Palermo di valorizzare il Polo Universitario di Agrigento trova il mio più ampio sostegno”.

Lo ha detto Michele Catanzaro, capogruppo all’Ars del Partito Democratico, partecipando a Sciacca ad un incontro con Giovanni Francesco Tuzzolino, presidente del Polo Territoriale Universitario di Agrigento.

“Come si sta facendo nel Polo di Trapani – ha detto Catanzaro – bisogna incrementare anche in altre province la politica di partecipazione dei territori. Mi rincuora apprendere la ferma volontà che c’è oggi a Palermo di fare diventare realtà l’idea di nuovi corsi di laurea anche in aree periferiche ma di grande valore turistico ed economico”.

Catanzaro ha ricordato le numerose iniziative da lui sostenute in questa direzione sin dal 2001, quando a capo delle associazioni di studenti e in rappresentanza di esse negli organi dell’Ateneo e dell’Ersu, conduceva incisive battaglie nella promozione del diritto allo studio. Ed ha aggiunto che in passato, con Rettore Roberto Lagalla, si era ipotizzato un corso di laurea a Sciacca di Tecnico per la prevenzione nei luoghi di lavoro.

“L’esperienza di Agrigento, dove convergono studenti da tutta la Sicilia e da altri Paesi del Mediterraneo – ha aggiunto – deve ampliarsi nel modo corretto. Questa proposta che arriva dal Polo Territoriale è molto importante. Siamo nel bel mezzo di due vasti territori come Agrigento e Trapani – ha aggiunto Catanzaro – c’è un notevole indotto ed i corsi di laurea che immaginiamo possono coinvolgere sia Sciacca che altri Comuni di questa fetta di territorio della Sicilia occidentale”.