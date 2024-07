Giuliana Faraci, 40 anni, originaria di Alcara Li Fusi, è morta a Sant’Agata Militello dopo essersi sentita male dopo una cena, pare non di sushi, contrariamente a quanto ipotizzato inizialmente. La famiglia, assistita dall’avvocato Salvatore Mancuso, ha presentato un esposto per chiarire le cause della morte e accertare eventuali responsabilità.

La donna ha iniziato a stare poco bene. E’ andata a casa e dopo che le è salita la febbre e ha iniziato a stare male ha chiamato il 118.

Il legale: “I medici non hanno ritenuto opportuno il ricovero

“I medici sono andati in casa e non hanno ritenuto di dovere portare la donna in ospedale – spiega il legale – Per loro si trattava di un intossicazione alimentare e non sarebbe stato necessario il ricovero”. La donna che viveva sola a Sant’Agata di Militello è stata assistita dalla madre che all’alba di oggi si è accorta che la figlia era morta. La procura di Patti ha aperto un’inchiesta e disposto l’autopsia. La salma è stata sequestrata e portata a Patti.

La precisazione: “Non aveva mangiato sushi”

L’avvocato della famiglia, Salvatore Mancuso, precisa che “Non corrisponde a verità la circostanza, riportata da diverse testate giornalistiche online e siti e/o blog di informazione, che la signora Faraci lo scorso fine settimana abbia cenato a base di “sushi” e/o di pesce crudo, arbitrariamente ipotizzati quali possibili cause di un’intossicazione alimentare e del conseguente decesso della giovane donna – precisa il legale nella nota – Attenderemo fiduciosi gli esiti dell’autopsia per avere dei chiarimenti medico-legali sulle cause di questa tragica e prematura morte. Con l’invito a dare al presente comunicato lo spazio che merita in ossequio al principio e dovere di verità nella diffusione delle notizie di stampa”.

Il cordoglio

La donna era segretaria del sindaco di Sant’Agata di Militello Bruno Mancuso. “L’intera comunità è sotto shock per la tragica scomparsa di Giuliana, descritta come una donna brillante e solare. Apprendiamo la tragica e sconvolgente notizia della prematura scomparsa di Giuliana Faraci – dicono dal Comune di Alcara Li Fusi – L’Amministrazione Comunale e la Comunità alcarese tutta si unisce al profondo dolore della famiglia. Possa la sua anima trovare conforto nelle braccia misericordiose del Padre”.