“Il nostro territorio sta affrontando una crisi idrica senza precedenti. Per far fronte a simili difficoltà, già dallo scorso aprile, con diversi atti parlamentari, ho sostenuto come la costruzione di un dissalatore sia divenuta sempre più una necessità per evitare il collasso sociale nel territorio di Licata. Stamane ho ricevuto da parte dei consiglieri del gruppo consiliare Restart-M5S oltre tremila firme raccolte dagli stessi nelle settimane appena trascorse, concreta manifestazione di una volontà collettiva e popolare, con ben 3.076 famiglie che oggi chiedono alla politica regionale l’installazione di un dissalatore”. Lo dice il deputato del M5S all’Ars, Angelo Cambiano.

“Ritengo – aggiunge – che la sfida ambientale e sociale che abbiamo di fronte sia giunta a essere una sfida di sopravvivenza. Come tale richiede risposte collettive e partecipate, così da divenire archetipo di un processo di democrazia diffusa capace di considerare i cittadini quali protagonisti della vita politica e non quali meri portatori di voto, come purtroppo, nella storia recente della nostra terra, è avvenuto troppo spesso”.