Un uomo di 70 anni, originario di Siracusa, è deceduto a Marina di Priolo, nel Siracusano, per tentare di salvare 3 donne che per il mare mosso non riuscivano a tornare a riva.

La morte del pensionato

Secondo una prima ricostruzione, dopo la richiesta di aiuto delle bagnanti il 70enne ed una altra persona si sono gettati in acqua ma il pensionato non ce l’ha fatta ed è annegato. Inutili i tentativi dei soccorritori di tenerlo aggrappato alla vita mentre le tre donne si sono salvate. Sul caso, sono state avviate le indagini da parte dei carabinieri che stanno raccogliendo alcune testimonianze per provare a fare luce sulla vicenda.

Le ragazze si sono allontanate

A quanto pare, le tre donne salvate, che sarebbero minorenni, si sono allontanate dalla spiaggia di Marina di Priolo, dopo essere state salvate. Sembra che poco prima si fossero recate al mare per un tuffo rigenerante a causa delle alte temperature di queste ore. Il vento, però, avrebbe creato delle onde e questo le avrebbe impedito di rientrare sulla battigia, in particolare una di loro avrebbe avuto maggiori difficoltà. L’anziano, però, non ce l’ha fatta.

Le indagini

Le ragazzine, forse in preda al panico, hanno lasciato la spiaggia ma questo lo si accerterà nelle prossime ore non appena saranno rintracciate. Le indagini sono condotte dai carabinieri del comando provinciale di Siracusa mentre la Procura di Siracusa ha aperto un’inchiesta.