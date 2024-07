Prosegue al Teatro dell’Efebo nel Giardino Botanico di Agrigento la Rassegna del Teatro Classico e del Mito, organizzata dal Libero Consorzio Comunale di Agrigento. Dopo il grande successo di “Antigone” stasera, 24 luglio, alle ore 21:00 sarà la volta di un’altra produzione della DIDE di Michele Di Dio, ovvero “Sette contro Tebe”, tragedia di Eschilo con adattamento e regia di Cinzia Maccagnano, già ammirata in Antigone, e musiche originali del Maestro Marco Podda, autore di diverse composizioni in molte tragedie greche dell’Istituto Nazionale Dramma Antico di Siracusa dal 2004 al 2014.

Anche in questo caso la messa in scena di uno dei classici della tragedia greca nell’antica cava all’interno del Giardino Botanico si preannuncia di grande richiamo ed altissimo livello per recitazione, scenografia e costumi, questi ultimi firmati dal professionista agrigentino Vincenzo La Mendola, già apprezzato per gli stessi contenuti in Antigone.

Nel cast, tra gli altri, Simone Ciampi nel ruolo di Eteocle, Alessandro Romano (Messaggero), Valerio Santi (Polinice) e Giulia Galiani (Antigone).

Ricordiamo che dopo “Sette contro Tebe” la rassegna del Teatro Clssico e del Mito prevede il 27 luglio “Il rapimento di Proserpina o l’inganno di Venere”, dell’associazione culturale Kairos, “Kokalos”, dell’associazione Centro Cultura Mediterranea il 2 agosto, e “Icaro, il pensiero in movimento” della Agenzia spettacoli Savatteri srls, i 15 settembre.

Per informazioni e biglietteria: www.giardinoefebo.it. Biglietti disponibili anche al Box Office di Via Imera, tel. 0922-20500 o direttamente al botteghino del Giardino Botanico stesso.