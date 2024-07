Un’ottima notizia per i più piccoli e le famiglie di Canicattì, in particolare per la comunità di Rinazzi. Venerdì 26 luglio, alle ore 19.30, verrà inaugurato il nuovo parco giochi e campetto, un’opera fortemente voluta dal Comitato Rinazzi e realizzata grazie al finanziamento del Club delle Mamme “Pina Tricoli Livatino”.

La cerimonia d’inaugurazione si terrà presso l’esterno della Chiesa “SS. Crocifisso di c/da Rinazzi” in via Purgatorio, 88. Un momento di festa e condivisione per tutta la comunità, che potrà finalmente usufruire di uno spazio dedicato al gioco e allo sport all’aria aperta.

Il progetto, che ha visto la collaborazione attiva del Comitato Rinazzi e del Club delle Mamme, è stato reso possibile grazie all’impegno e alla determinazione di tutti coloro che hanno creduto in questa iniziativa. Il nuovo parco giochi e campetto rappresenta un importante punto di riferimento per i bambini e le famiglie, contribuendo a migliorare la qualità della vita nel quartiere e a promuovere l’aggregazione sociale.