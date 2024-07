“La lotta alla siccità si fa quando l’acqua c’è, quindi non si può inseguire l’emergenza ma occorre una pianificazione seria e concreta che richiederà anni, questo riguarda il sud e il centro-nord”. Lo ha detto il ministro per la Protezione civile e le politiche del mare, Nello Musumeci, nella conferenza stampa con il nuovo capo Dipartimento nazionale, Fabio Ciciliano. “E’ un problema con il quale dovremmo fare i conti nei prossimi anni” ha aggiunto “il governo ha istituito una cabina di regia con un commissario per l’emergenza idrica, abbiamo già predisposto un piano di interventi infrastrutturali, stiamo verificando che somma sarà necessaria per coprire gli interventi”.