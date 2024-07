Saranno gli uffici tecnici dello Iacp a curare la realizzazione e la manutenzione degli alloggi destinati agli studenti universitari fuori sede. Questo il fine della convenzione firmata oggi nella sede dell’assessorato regionale delle Infrastrutture, a Palermo, tra l’Istituto autonomo case popolari e l’Ente regionale per il diritto allo studio universitario del capoluogo siciliano. Si consolida così la collaborazione tra i due enti.

Aricò, “Garantire diritto allo studio è fondamentale”

“Garantire il diritto allo studio è un aspetto fondamentale per la formazione dei nostri giovani, a maggior ragione per chi segue corsi accademici lontano da casa – sostiene l’assessore regionale alle Infrastrutture, Alessandro Aricò – La sinergia tra Iacp ed Ersu metterà a disposizione degli studenti varie strutture da destinare a residenze universitarie, a cominciare da Palazzo Marchesi a Palermo, nei pressi di Casa Professa, per il quale l’Ente sa chiedendo un finanziamento a Cassa Depositi e Prestiti. Grazie all’intesa siglata oggi verrà avviato l’iter per la funzionalizzazione dell’immobile”.

Alla firma della convenzione, oltre all’assessore Aricò, erano presenti per lo Iacp il commissario straordinario Alessandra Russo e il direttore generale Iacp Palermo, Giuseppe Chiarelli, per l’Ersu il presidente Margherita Rizza e il direttore generale Ersu Palermo, Ernesto Bruno.

Turano, “Ringrazio vertici Ersu e Iacp Palermo per importante iniziativa”

“Ringrazio i vertici dell’Ersu e dello Iacp di Palermo per questa importante iniziativa che vede protagonisti i due enti – afferma l’assessore regionale all’Istruzione Mimmo Turano –. Le sinergie tra istituzioni sono spesso evocate e auspicate, oggi l’abbiamo realizzata mettendo a disposizione dell’Ersu le competenze degli uffici tecnici dell’Istituto autonomo case popolari. È un grande risultato che andrà a favore degli studenti fuori sede ma di cui beneficerà anche l’Amministrazione che avrà a disposizione un modello virtuoso di collaborazione”.