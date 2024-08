Dall’Ars 23,5 milioni di euro ai comuni siciliani in difficoltà finanziaria. Per Realmonte in arrivo 50 mila euro, coma da richiesta avanzata dal sindaco di Realmonte, Avv. Sabrina Lattuca, per garantire il servizio bus navetta ai residenti ed ai turisti, che collegherà il centro urbano ai lidi ed alla Scala dei Turchi. “Ringrazio l’Onorevole Carmelo Pace, per l’impegno mantenuto. Ho appreso stamane ed al più presto il servizio sarà attivato. È importantissimo creare ponti reali tra le amministrazioni locali e la Regione, poiché solo un grande lavoro di squadra ci può fare la differenza”