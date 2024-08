Hanno usato una Fiat Uno come ariete per sfondare l’ingresso e fuggire con la cassa praticamente vuota. La polizia indaga sul furto subito dal Bingo Snai di via Messina Marine, in zona Romagnolo, dove i ladri sono riusciti ad entrare dopo aver sfondato uno degli ingressi.

I ladri, almeno tre, sarebbero arrivati nel cuore della notte a bordo della vettura per sfondare la vetrina. Un colpo fulmineo, di cui nessuno si sarebbe accorto, che alla fine ha fruttato un misero bottino.

Come ricostruito con le telecamere uno dei ladri è entrato nel bar per prendere dal registratore di cassa dove ha trovato poche decine di euro. A quel punto i ladri si sono allontanati sul mezzo, con ogni probabilità rubato per l’occasione, facendo perdere le tracce.

Gli investigatori del commissariato Brancaccio hanno raccolto la denuncia e acquisito dalle telecamere del circuito di videosorveglianza le immagini del colpo e altri dettagli che potrebbero rivelarsi utile per le indagini e portare all’identificazione dei responsabili.