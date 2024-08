I Socialisti di Raffadali invitano l’amministrazione comunale in carica ad attivarsi concretamente per tentare di ridurre i turni di distribuzione in città. “La situazione è diventata insostenibile, afferma il coordinatore regionale de “I Socialisti” Nino Randisi- anche a causa dei tanti problemi che nel passato recente non sono stati risolti a partire dalla sistemazione della rete idrica”. I Socialisti inoltre apprezzano in modo significativo l’intervento della sezione del Partito Democratico che giorni fa ha stigmatizzato l’inerzia dell’amministrazione comunale anche sulla questione dell’acqua. “Al netto di qualche successivo intervento sgangherato e inopportuno – prosegue Randisi- di qualcuno che oggi guarda il dito ( la contingenza e il particolare) e non la luna ( la prospettiva) il PD sta dimostrando di fare opposizione seria e concreta sugli atti prodotti dalla giunta”. “Una posizione questa che non deve arretrare di un millimetro in vista anche dell’approssimarsi della fine della legislatura”. “Assieme al Pd – conclude Randisi- vogliano costruire un campo largo alternativo al centro destra evitando sin da subito ipotesi di “transumanze”e di “arruolamenti” di quanti, per motivi di interesse, si sono collocati fin dall’inizio nell’area politica avversa e che adesso, cercano casa e spazio a centro sinistra considerato che il sindaco uscente non è più ricandidabile”