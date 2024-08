La Sicilia sta affrontando un’ondata di caldo senza precedenti nel 2024. L’alta pressione africana si

è irrobustita e sarà protagonista per almeno 15 giorni, portando temperature estreme e afa su tutta

l’isola.

1. Intensità del Caldo: L’ondata di caldo più intensa del 2024 coinvolge l’intera Sicilia, con

picchi di 42-43°C attesi tra Sicilia e Sardegna. Queste temperature sono estese anche al

settentrione.

2. Temporali: Nonostante il caldo, ci saranno temporali temporanei in alcune regioni,

soprattutto al Nord. Tuttavia, l’anticiclone africano continuerà a dominare il clima per

diverse settimane.

3. Instabilità Atmosferica al Nord: L’anticiclone mostrerà segnali di indebolimento,

favorendo l’infiltrazione di aria fresca di origine atlantica. Ciò potrebbe portare a temporali

locali al Nord.

4. Breve Fase di Raffreddamento: Nonostante i temporali previsti, l’anticiclone africano

tornerà prepotente dopo una breve fase di instabilità.

In sintesi, la Sicilia affronta un caldo eccezionale, ma alcuni temporali offriranno momentaneo

sollievo. Restate idratati e attenti alle condizioni meteorologiche! Caldo Estremo in Agrigento:

Emergenza Siccità e Temperature Record