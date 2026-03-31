Il patrimonio dei giochi di carte italiani è estremamente vasto e articolato. Accanto ai titoli più noti come scopa, briscola, tresette o burraco, esiste una lunga serie di giochi tradizionali meno conosciuti, spesso legati a specifiche aree geografiche e tramandati soprattutto attraverso la tradizione orale. Questi passatempi rappresentano una parte importante della cultura popolare italiana, testimoniando la varietà di usanze e abitudini ludiche presenti nelle diverse aree del Paese, dimostrando ancora una volta come la cultura regionale e i relativi mazzi di carte siano un vero patrimonio dal punto di vista culturale.

Uno dei giochi meno diffusi ma comunque documentati è il Cotecchio, praticato principalmente in alcune aree dell’Italia settentrionale. Si tratta di un gioco di carte tradizionale che utilizza generalmente un mazzo italiano da quaranta carte e che prevede dinamiche simili ad altri giochi di presa. Come accade spesso nei giochi popolari, le regole possono variare leggermente a seconda della zona in cui viene praticato, con differenze nei sistemi di punteggio o nelle modalità di distribuzione delle carte.

Tra i giochi che hanno avuto una certa diffusione soprattutto nel Nord Italia figura anche il Dernier. Il nome deriva dal termine francese che significa “ultimo” e indica l’obiettivo principale del gioco: evitare di rimanere con l’ultima carta in mano. Si tratta di un gioco rapido e piuttosto semplice, caratterizzato da turni veloci e da una struttura che lo rende adatto a gruppi di giocatori anche numerosi. Il Dernier presenta alcune somiglianze con giochi di origine internazionale basati sulla gestione delle carte e sull’eliminazione progressiva della propria mano.

Un altro esempio interessante è il Madrasso, gioco tradizionale diffuso in alcune zone dell’Italia centrale. Anche in questo caso si utilizzano generalmente le carte italiane e il meccanismo principale è quello della presa, tipico di numerosi giochi della tradizione mediterranea. Questo passatempo richiede una certa capacità di osservazione e memoria, poiché i giocatori devono ricordare le carte già giocate per pianificare le mosse successive.

Nel panorama dei giochi meno noti si colloca anche il Nove, un gioco in cui il numero nove assume un ruolo particolare nelle dinamiche della partita. Si tratta di un passatempo praticato soprattutto in contesti familiari o nei circoli ricreativi, dove le partite potevano proseguire per diverse mani con sistemi di punteggio variabili. La struttura del gioco lo rende relativamente semplice da apprendere, ma comunque capace di offrire una discreta componente strategica.

La varietà di giochi tradizionali italiani emerge anche con il Panfin, tipico di alcune aree del Veneto e del Friuli. Anche questo gioco appartiene alla categoria dei giochi di presa e utilizza generalmente un mazzo regionale italiano. Come accade per molte tradizioni ludiche locali, è stato tramandato soprattutto attraverso la pratica diretta tra giocatori, più che tramite manuali o pubblicazioni ufficiali.

Quelli elencati fino ad ora rappresentano evidentemente passatempi molto meno conosciuti rispetto alla Scopa o al Burraco, che di conseguenza non trovano spazio tra i giochi di carte online e nemmeno nelle sagre popolari, nonostante molti siano caratteristici di specifiche zone d’Italia, dal Nord al Sud. La diffusione limitata di questi giochi dipende in gran parte dalla loro forte connessione con tradizioni locali che, con il passare del tempo, hanno perso parte della loro visibilità a favore di titoli più standardizzati e diffusi a livello nazionale. L’elenco, tuttavia, potrebbe proseguire a lungo, a testimonianza della varietà dei giochi lungo tutta la penisola. Tra i meno noti si trova anche il Trisac, che appartiene alla famiglia dei giochi di presa e condivide alcune caratteristiche con altri giochi tradizionali italiani. Il suo nome deriva probabilmente dal termine “tris”, a indicare combinazioni specifiche di carte durante la partita.