Ha colpito alla testa una commerciante africana che ha tentato di rapinare in centro a Palermo. I carabinieri sono riusciti a risalire e arrestare il tunisino che ha cercato di rapinare la donna in via Divisi.

La rapina

Il rapinatore ha minacciato la donna che ha reagito e non ha consegnato i soldi in cassa. L’aggressore ha preso un oggetto e ha colpito più volte la donna in testa. Poi è fuggito. I militari hanno iniziato le ricerche e lo hanno raggiunto nella zona di via Maqueda. Sono stati i passanti a lanciare l’allarme. La donna è stata soccorsa dai sanitari del 118 e portata al pronto soccorso dell’ospedale Civico.

Contesto del crimine e intervento delle forze dell’ordine

La vittima ha una bottega di generi alimentari non distante dalla zona pedonale di via Maqueda dove da mesi residenti e commercianti denunciano degrado e violenza. La donna si è ribellata e il rapinatore l’ha ferita. Sono stati i passanti a chiamare i soccorsi e i carabinieri che hanno bloccato il rapinatore dopo un breve tentativo di fuga. È stata curata al pronto soccorso del Policlinico, per fortuna le sue condizioni non sono gravi.