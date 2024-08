Una donna di 65 anni è morta annegata a Marsala, nel litorale sud, mentre faceva il bagno. Sul posto, in provincia di Trapani, sono intervenuti i sanitari del 118 e le forze dell’ordine. Per la bagnante non c’è stato nulla da fare.

La donna era in mare per un bagno e a un certo punto è andata in difficoltà a causa delle forti correnti. Erano tre le persone in acqua, nonostante la bandiera rossa di pericolo: due si sono salvati, per la sessantacinquenne, invece, sono stati vani i tentativi di rianimarla.