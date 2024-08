Le guardie zoofile di Stop Animal Crimes Italia, nell’espletamento rigoroso dei propri compiti di fare rispettare le leggi a garanzia del benessere degli animali e delle loro necessità etologiche, in due giorni hanno eseguito due sopralluoghi. A Sant’Angelo Muxaro, unitamente ai Carabinieri e al Sindaco intervenuti celermente in loco, hanno salvato un cane confinato in un balcone senza acqua e alcun accesso all’abitazione e sanzionato il proprietario anche per l’assenza del microchip; il cane è stato subito affidato a persona idonea. L’altro controllo è avvenuto nel Comune di Cattolica Eraclea dove è stata accertata la presenza di due cani di proprietà sprovvisti di microchip e di cui uno legato ad un metro di catena fissa e senza idonea cuccia.

“Il nostro appello rivolto ai cittadini è quello di contattarci per operare con noi nella difesa degli animali, il solo ente animalista nazionale che mira al rispetto dei ruoli da parte di ogni attore istituzionale (Comuni, ASL, Associazioni) quale unica strada al contrasto al randagismo e ai maltrattamenti animali, altrimenti di questo passo, laddove si è perso ogni ruolo e dovere, non cambierà mai nulla,” dichiara in una nota Antonio Colonna – esperto di zoomafia, fondatore Stop Animal Crimes Italia.