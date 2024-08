A Realmonte nelle suggestive strade di Lido Rossello, si terrà l’evento Street Fit in Silence in programma per giorno 1 settembre con partenza dal Teatro Costabianca. L’iniziativa è organizzata da Igea con il patrocinio del Comune di Realmonte e la preziosa collaborazione di Confcommercio, VisitAgrigento e AICS. Street Fit in Silence è un progetto innovativo che combina l’attività fisica all’aperto con un’esperienza sensoriale unica. I partecipanti saranno dotati di cuffie wireless, attraverso le quali ascolteranno le istruzioni degli istruttori e la musica che accompagnerà le sessioni di fitness, garantendo un allenamento coinvolgente senza disturbare la tranquillità del luogo. Questo evento rappresenta un’occasione imperdibile per chiunque desideri mantenersi in forma e al tempo stesso godere delle bellezze naturali di Lido Rossello. Grazie alla tecnologia delle cuffie silent, sarà possibile creare un’atmosfera intima e rispettosa dell’ambiente, permettendo a tutti di vivere un’esperienza di benessere completa. Igea, in qualità di organizzatore, è orgogliosa di portare questo evento a Lido Rossello, contribuendo alla promozione di uno stile di vita sano e attivo. L’iniziativa si inserisce perfettamente nell’ambito delle attività promosse dal Comune di Realmonte, impegnato nella valorizzazione del territorio e nella promozione del turismo sostenibile. La collaborazione con Confcommercio, VisitAgrigento e AICS sottolinea l’importanza di creare sinergie tra enti e associazioni locali per offrire eventi di qualità che attraggono residenti e turisti. Vi aspettiamo numerosi per vivere insieme una giornata all’insegna del fitness, del divertimento e della scoperta delle meraviglie di Lido Rossello e della Scala dei Turchi. Per maggiori informazioni e per iscriversi all’evento, visita la pagina Instagram @igeastreet_ infoline WhatsApp 3275741653 – 3298262635