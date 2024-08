Primi vagiti degli eventi estivi a Campobello di Licata, per iniziativa della pubblica amministrazione, con a capo il sindaco Vito Terrana. La direzione artistica è di Giustino Gatì. Stasera (mercoledì 6 agosto), “E….state con i nonni”, presso la casa di riposo di “”Santa Teresa del Bambino Gesù””. Più tardi, in via Tommaso Edison, esibizione del complesso “”Satisfaction””. Seguirà, alle ore 22,30, accanto al “”Cafè Vinci””, in via Edison, spettacolo di cabaret di Sasà Selvaggio. Il divertimento è assicurato. Le manifestazioni estive proseguiranno sino al 31 agosto.

Ma le lagnanze paesane non mancano: Il relax estivo, purtroppo, è “”macchiato”” dalla forte crisi idrica. E non è finita. La grave emergenza scolastica minaccia l’estate campobellese.

Giovanni Blanda