I Carabinieri hanno denunciato, in stato di libertà, alla Procura della Repubblica, un quarantenne disoccupato agrigentino per l’ipotesi di reato di oltraggio a Pubblico ufficiale.

L’uomo è andato in escandescenze mentre era in attesa di essere visitato al pronto soccorso dell’ospedale “San Giovanni di Dio” di Agrigento. Ha prima insultato il personale sanitario, poi ha offeso pesantemente i carabinieri, accorsi per calmare la situazione.