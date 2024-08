Importante vetrina per la promozione e valorizzazione dei prodotti di eccellenza del territorio. Cna protagonista, con le proprie aziende, a Raffadali in occasione della prima edizione dell’evento “Coci e Mangia”, inserito nell’ambito del programma dell’estate raffadalese. In piazza Progresso è andata in scena la sagra dello Street Food, in cui è stato possibile apprezzare e degustare le diverse prelibatezze preparate sul posto, negli oltre 20 stands, dalle attività che hanno partecipato all’iniziativa. Ad organizzarla, sotto la direzione artistica di Giovanni Gentile, è stata la locale Associazione “Capit”, in collaborazione con la Cna.

Il segretario regionale della Confederazione, Piero Giglione, esprime soddisfazione per la qualità e quantità di adesioni di artigiani ed operatori economici. “Nell’apprezzare l’operato di Giovanni Gentile, che ha messo a punto una macchina organizzata impeccabile, condita da interessanti eventi artistici – afferma Giglione – il dato importante, che è emerso, è il livello di impatto prodotto dall’evento, in termini di coinvolgimento e partecipazione sia delle aziende che della comunità raffadalese, ma non solo”. “E’ l’inizio di un nuovo percorso che vede la Cna ancora una volta in prima linea a Raffadali– sottolinea il presidente della locale sede, Filippo Inglima – nel sostenere eventi del genere che rappresentano un’importante opportunità per far crescere le nostre aziende e l’economia del territorio”.