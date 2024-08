I carabinieri del Nucleo ispettorato del Lavoro e del comando provinciale di Siracusa hanno denunciato due imprenditori agricoli del Siracusano, al termine di una ispezione per il contrasto del caporalato. Gli indagati si sarebbero resi responsabili di violazioni delle norme sulla sicurezza sul lavoro, per cui sono state emesse sanzioni per 4mila euro. Non sono stati ancora conclusi gli accertamenti sul conto delle due aziende, che si trovano tra Portopalo e Pachino. Nel corso dell’ispezione, sono stati identificati 16 lavoratori, sulle cui posizioni lavorative sono in corso verifiche: gli inquirenti, oltre a verificare se hanno dei contratti di assunzione, puntano a capire le modalita’ con cui sono stati ‘reclutati’, sospettando che dietro possa esserci la mano di uno o piu’ caporali