Il Sindaco di Raffadali Avv. Silvio Cuffaro manifesta grande compiacimento e senso di gratitudine nei confronti del gruppo parlamentare DC Nuova dell’Assemblea Regionale Siciliana, con in testa il loro capogruppo On. Carmelo Pace, per aver presentato l’emendamento relativo alla concessione dei contributi per la ristrutturazione e riqualificazione del Villaggio della Gioventù di Raffadali e il restauro della casa natale del Beato Francesco Spoto.

“Grazie a questi due interventi rivolti alla nostra comunità, dice il Sindaco di Raffadali, potremo riuscire a dare nuovo vigore al nostro Villaggio della Gioventù, da sempre centro di aggregazione sociale e culturale, migliorandone la fruizione e potenziandone i servizi, mentre grazie al restauro della casa natale del Beato Francesco Spoto potrà essere allestito all’interno di essa un museo storico quale luogo della memoria diventando meta di pellegrinaggi da parte di devoti provenienti da diversi luoghi.”