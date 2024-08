I carabinieri dei Comandi Compagnia di Marsala, Mazara del Vallo e Castelvetrano hanno eseguito, nel mese di luglio, nove misure cautelari, emesse dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Marsala, per maltrattamenti in famiglia, stalking e atti persecutori. In particolare, cinque persone sono state colpite dalla misura dell’allontanamento dalla casa familiare e contestuale divieto di avvicinamento alla persona offesa, a seguito di altrettanti episodi di maltrattamenti e atti persecutori; quattro persone sono state invece arrestate poiché sorprese nei pressi (o addirittura all’interno) delle abitazioni delle ex conviventi, nonostante il provvedimento di divieto di avvicinamento cui erano sottoposti.