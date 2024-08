Le stelle sono uno di quegli elementi naturali che ha da sempre affascinato ed emozionato gli esseri umani. Non per niente, su di esse sono state formulate religioni, credenze, miti e leggende. Il 10 Agosto, come ogni anno, si celebra San Lorenzo e la notte delle stelle cadenti, conosciuta in tutto il mondo come la “notte di San Lorenzo” in cui si contempla con il naso all’insù il cielo, nella speranza di vedere una meteora, cioè una stella cadente ed esprimere un desiderio che si crede venga esaudito. Per la tradizione le stelle cadenti sarebbero le lacrime versate da Lorenzo durante il suo martirio. Il poeta brolese Rosario La Greca ha promosso la realizzazione di un video, dove è possibile ascoltare la poesia: ”Guardando le stelle…”, dedicata proprio agli astri celesti, di cui ha composto il testo. L’opera è stata declamata dalla splendida voce di Francesco Destro, la musica è di Giusy Accordino, giovane compositrice e nipote dell’autore. Di seguito pubblichiamo il video.