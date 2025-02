La Galleria Il Casino delle Muse è orgogliosa di presentare “Signum”, una straordinaria personale dell’artista Pierdonato Taccogna. L’evento avrà luogo venerdì 28 febbraio, dalle ore 17:00 alle 20:30, presso la galleria situata in via XII Gennaio, 11 a Palermo. L’incontro promette un’esperienza sensoriale immersiva e unica, grazie alla partecipazione dell’iridologa Daniela Valenza. I mondi creati da Pierdonato Taccogna guideranno i visitatori lungo un percorso di rivelazioni profonde attraverso l’arte e la scienza dell’iridologia. Un’occasione imperdibile per unire bellezza, salute e introspezione. Il nome “Signum” riflette la sinergia tra la ricerca luminosa di Taccogna e l’approfondimento naturopata di Valenza, entrambi esplorano la realtà attraverso segni visivi e somatici per stimolare un dialogo profondo e riflessivo sul significato nascosto nel visibile. All’inaugurazione sarà presente l’artista.

“Mi piace esprimermi con la luce, esperienza e indagine del mondo fuori dal reale – afferma l’artista – bagliori tipici della sfera subconscia, una luce eterea fatta di particelle che compongono e scompongono la forma”. Le opere della mostra “Signum” conducono il pubblico in un percorso che va oltre il visibile, invitando ciascuno a contemplare le connessioni sottili tra il cosmo sconfinato e le intricate bellezze del microcosmo. La collaborazione unica con l’iridologa Daniela Valenza arricchisce ulteriormente questa esperienza espositiva. Valenza, attraverso l’antica arte dell’iridologia, esplora e mette in luce l’intricato tessuto energetico e psico-emotivo delle persone. Interessante sottolineare il fatto che l’artista non si avvale dell’utilizzo di materiali industriali, tutto viene preparato artigianalmente nel suo atelier seguendo le ricette dei vecchi maestri, particolarità che gli consente di sperimentare nuove e svariate tecniche pittoriche.

“Gli affascinanti disegni di Pierdonato Taccogna, – osserva il critico d’arte Giuseppe Carli – creati esclusivamente per la Galleria Il Casino delle Muse, rappresentano l’apice della sua capacità espressiva attraverso l’uso della penna Bic dai molteplici colori. Queste opere, di piccolo formato, fungono da portali verso universi alternativi, dove le linee incisive e i colori vibranti conducono lo spettatore in un viaggio profondo nel subconscio. Ogni tratto, ogni tonalità calda o fredda che Taccogna abilmente intreccia, rivela visioni che trasformano l’atto dell’osservazione in un’esperienza sensoriale completa, capace di evocare suoni e profumi ultraterreni. La sua poetica, che esplora l’alchimia tra luce e ombra, si manifesta anche nelle tele di più ampio respiro che saranno presenti in esclusiva a questo evento. Il dialogo trasversale tra l’arte visiva di Taccogna e la ricerca olistica di Valenza si traduce in una meditazione profonda sulle interconnessioni universali, offrendo al visitatore una nuova chiave interpretativa per comprendere la complessità della vita”.

Le opere di Pierdonato Taccogna saranno disponibili in galleria anche dopo l’evento in esposizione permanente, dal martedì al sabato dalle 10:00 alle 13:00 e dalle 16:30 alle 19:30 oppure visitando il sito web www.ilcasinodellemuse.com.