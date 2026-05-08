

Sabato 16 maggio prossimo ad Agrigento alle ore 16.30 presso la saletta del Bar Milano di piazza Vittorio Emanuele 13, sarà presentato il romanzo di Vanessa Romano “Dietro la maschera. La manifestazione prevede gli interventi del giornalista Nino Randisi, della psicologa Silvana Vinti e dalla pedagogista e counselor relazionale Rita Monella. All’incontro sarà presente l’autrice che con il romanzo “Dietro la maschera” intende proporre un momento di riflessione profonda sulla distinzione tra ciò che mostriamo di essere e ciò che siamo realmente. La scrittrice ha espresso chiaramente l’intenzione di accogliere il pubblico per procedere insieme a una scoperta che scava oltre le superfici, sia nel contesto della vita vissuta che nelle trame contenute nel libro. La presentazione è a ingresso libero.