– La drammaturga siciliana Erminia Terranova ha vinto il prestigioso Premio “Anima Mundi” per la drammaturgia, XIII edizione, con l’opera teatrale Ero tutto per lui.

Il riconoscimento, dedicato alla valorizzazione della drammaturgia e della regia femminile italiana contemporanea, sarà consegnato giovedì 16 aprile 2026 alle ore 16:00 presso il Chiostro Nina Vinchi del Piccolo Teatro di Milano (Via Rovello 2). La cerimonia è inserita all’interno della rassegna “Anima Mundi – XIII Edizione”, promossa dal Comune di Milano e curata da Ombretta De Biase.

Una storia di violenza psicologica e risveglio

Ero tutto per lui è un testo intenso e raffinato che racconta la discesa silenziosa e invisibile di una donna all’interno di una relazione tossica. Attraverso il punto di vista della protagonista, l’autrice – originaria di Ravanusa (Agrigento) – mette a nudo i meccanismi sottili della violenza psicologica e affettiva: l’isolamento progressivo, il controllo, lo svuotamento emotivo e l’annullamento dell’identità.

Si tratta di un serrato racconto a due voci, tra amore e paura, dipendenza e ricerca di libertà, frattura e possibile rinascita. Un’opera che non lascia indifferenti e che ricorda con forza come «non è amore quello che fa male».

Durante la cerimonia di premiazione, l’attrice Alitia Ginevra Mazzoni e l’attore Tano Avanzato leggeranno alcuni brani dell’opera, offrendo al pubblico un assaggio della potenza scenica del testo.

La rassegna Anima Mundi

La XIII edizione di Anima Mundi è interamente dedicata alla drammaturgia e alla regia femminile italiana contemporanea. La giornata di giovedì 16 aprile prevede un programma di letture sceniche dalle ore 15:00 alle 18:00 con ingresso libero.

Oltre al testo vincitore di Erminia Terranova, saranno presentate opere di autrici come Gea Dall’Orto, Valeria Murriani, Andreina Sabatini, Livia Scorzillo Belpoliti, Laura Viganò e altre, con la partecipazione di registe e voci del panorama teatrale italiano.

La manifestazione è patrocinata dal Comune di Milano e si avvale della collaborazione di SIAD (Società Italiana Autori Drammatici) e di altre realtà del settore.

Informazioni utili

• Data e ora: Giovedì 16 aprile 2026, ore 15:00 – 18:00 (cerimonia di premiazione alle 16:00)

• Luogo: Piccolo Teatro – Chiostro Nina Vinchi, Via Rovello 2, Milano

• Ingresso: Libero fino a esaurimento posti