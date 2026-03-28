Sarà prorogata fino al prossimo 31 agosto 2026 l’esposizione del Reshef/Melqart, ospitata nel Museo del Mare di Sciacca.

Il nuovo spazio culturale era stato inaugurato lo scorso 7 novembre a Palazzo Fazello in seguito ad una convenzione tra il Comune di Sciacca e il Parco Archeologico e Paesaggistico della Valle dei Templi e con il contributo della Regione Siciliana per ospitare la statuetta fenicia nel settantesimo anniversario del ritrovamento nel mare saccense.

Il prezioso reperto è parte integrante del percorso espositivo del museo “Salinas” di Palermo, che ha concesso una proroga del prestito su richiesta del Parco.