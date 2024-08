In occasione della trentesima edizione della “sagra della cipolla” di Castrofilippo, in programma dal 9 al 12 agosto 2024 presso il comune agrigentino, l’Azienda Sanitaria Provinciale di Agrigento organizzerà un open day di informazione e divulgazione sulla prevenzione oncologica e sulla promozione dei corretti stili di vita. L’Unità Operativa Complessa Consultori ASP, il Consultorio familiare di Canicattì e Castrofilippo ed il Centro Gestionale Screening, in collaborazione con l’Amministrazione comunale di Castrofilippo, garantiranno la presenza di un proprio presidio con un’equipe di professionisti nella giornata di sabato 10 agosto a partire dalle ore 18.00. Obiettivo della giornata sarà quello di sensibilizzare gli utenti ed il personale sanitario sull’importanza degli screening oncologici e sul valore della diagnosi precoce, promuovere la conoscenza delle malattie sessualmente trasmissibili e dei servizi consultoriali e favorire comportamenti proattivi a tutela del benessere e della salute.