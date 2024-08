Lunedi 10 agosto, a Naro, alle ore 21,3o, presso la scalinata, in scena la commedia ” Pino di Pino fu’ Giuseppe candidato a sindaco”, della compagnia teatrale “La Fulgentissima”.

Giorno 11, in calendario l’evento “” Madonna del rito”, alle ore 21,30, in Piazza Cesare Battisti. Programma a cura della civica amministrazione.

Giovanni Blanda