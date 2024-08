Dopo il grande lancio di Bibione e le tappe di Cervia, Civitanova Marche, Castiglione della Pescaia, San Salvo, Ginosa Marina e Paestum, procede la dodicesima edizione del Vertical Summer Tour, l’evento itinerante più atteso sulle spiagge italiane.

La nuova tappa è Sciacca (AG) il 13-14 agosto: il paese è celebre per il suo piccolo centro storico medievale e per l’arte barocca che caratterizza i suoi monumenti e i suoi edifici, per le sue acque termali, che sono state per decenni uno dei fiori all’occhiello di Sicilia, per la lavorazione del corallo e della ceramica, e soprattutto per le sue spiagge, sia di sabbia finissima che con ciottoli bianchi ed un mare cristallino ad accogliere i turisti.

La novità è Insalatissime Rio Mare come “title partner”, un incontro perfetto tra tonno di prima qualità sostenibile, cereali, legumi e verdure, che permettono di vivere momenti di gusto unici perché sono pronte all’uso, perfette in tutte le occasioni, ideali da gustare ogni giorno grazie alla varietà di gamma che permette di esprimere la propria personalità attraverso ricette gustose, di qualità e sempre diverse.

Insalatissime Rio Mare aspetta tutti i villeggianti nella propria postazione dove sarà possibile vivere e condividere delle divertenti e gustose esperienze, gareggiare nella Insalatissime Beach Race e altri giochi a tema per vincere gadget e degustare le Insalatissime Cous cous, 5 cereali, Spring e Autumn. Chi le acquisterà, riceverà anche una fantastica borsa frigo personalizzata.

“Vertical” è il frutto di una felice intuizione di Event’s Way, agenzia di marketing ed eventi torinese che ha confezionato anche 15 edizioni “invernali” che, unite alla prima Urban, porta a 27 il numero finale: anche quest’anno il Vertical Summer Tour porterà divertimento, animazione, musica ed attrazioni sulle più belle spiagge d’Italia.

Il format del Tour si conferma quello del Maxi Village, un villaggio itinerante che propone attività dalla mattina alla sera e per tutto il week end, su una superficie di oltre 2.000 mq sulla spiaggia, con ingresso libero e gratuito.

Il Tour offrirà a tutti la possibilità di praticare sport sulla spiaggia (e in acqua) ma anche di rilassarsi tra i vari stand, sentire musica e divertirsi vivendo le tantissime esperienze ed attrazioni presenti, accompagnati dal sound estivo di Radio Deejay.

Il programma della giornata si snoda a partire dalla mattina (10-13), con un approccio più “soft” che comprende risveglio muscolare e acquagym, per poi “scaldarsi” con le tantissime attività proposte sul palco centrale, vero cuore delle attività di animazione (come in un vero villaggio turistico!), con giochi a premi (messi a disposizione dai partner), lezioni di ballo e molto altro.

Il pomeriggio (15-19) si accende poi con tutti i tornei sportivi, conservando tuttavia tantissime attività adatte ad ogni target e generazione.

Non poteva quindi mancare il Beach Volley, griffato Tequila Jose Cuervo (Gruppo Montenegro) così come il Beach Tennis, a cura di Vidal all’interno del Vidal Stadium! Tutti i partecipanti del torneo riceveranno occhiali da sole e cappellini personalizzati Vidal, ma i vincitori avranno l’esclusivo backpack contenente 5 top referenze del Bagnodoccia più famoso d’Italia. Allo stand Vidal sarà possibile trovare l’energico Vitamin C, che potrà essere vinto partecipando alla sfida sotto la doccia: bendata, la coppia di sfidanti dovrà posizionare i magneti a forma di Bagnodoccia Vidal sul pannello raffigurante le sagome che stanno cantando sotto la doccia. Chi posiziona correttamente più magneti, vincerà Vidal Vitamin C.

E poi la Sparring Cup fornita da Douglas e e.l.f. Cosmetics dove le persone si sfideranno a racchettoni per vincere fantastici premi. Lo stand di Douglas e e.l.f. Cosmetics sarà situato in posizione centrale e sarà il cuore pulsante delle attività dei due brand: con una beach hut accogliente, un gonfiabile colorato e due bandiere iconiche che svetteranno al cielo, renderanno ogni tappa del tour un’esperienza indimenticabile con l’obiettivo di offrire uno spazio dove bellezza e divertimento si incontrano, creando un’atmosfera unica e festosa. All’interno dello stand, i visitatori potranno scoprire e acquistare l’intera gamma di prodotti e.l.f., dalle linee make-up e skincare ai prodotti suncare, ideali per una pelle sempre perfetta sotto il sole estivo. I make-up artist presenti saranno a disposizione per offrire tre look esclusivi firmati e.l.f., ispirati alle vibrazioni dei festival estivi e all’essenza dell’estate: vivaci, colorati e pieni di energia. E non mancheranno i ricordi da portare a casa: dopo il make-up look, sarà possibile ricevere un omaggio, perfetto per l’estate, destinato a diventare un must-have della stagione

Si passa poi al Calciobalilla con Goleador, con tornei e sfide all’ultimo colpo. Goleador sarà presente al Vertical Summer Tour anche con uno stand pieno di giochi e attività. Sul palco si terranno iniziative dedicate ai visitatori, per coinvolgerli e intrattenerli sulle spiagge più belle d’Italia. Delle hostess accompagneranno i visitatori e distribuiranno tanti bellissimi premi, fra cui un pallone Goleador.

buddy UniCredit sarà presente come main banking partner al Vertical Summer Tour di Radio Deejay, per offrire un’estate piena di giochi, attività e divertimento. Sarà presente un’area dedicata dove conoscere la nuova filiale online di UniCredit e il prodotto perfetto per l’estate: Genius Pay anche nella versione per minori.

Tanti giochi e gadget ispirati a questa importante partnership, per sottolineare l’impegno di buddy nello sport: buddy vive le passioni e come tale è orgoglioso di essere official banking partner della Coppa Davis. buddy rappresenta un nuovo modo di fare banca, un modello di servizio a distanza complementare ai canali esistenti di UniCredit: filiale fisica, call center, internet e mobile, che mette al centro il cliente. Una banca on demand, dove è il cliente che sceglie come, dove e quando essere servito.

Ecco poi la flotta di SUP gonfiabili forniti da Tahe (Stand Up Paddle, la disciplina – ormai popolarissima negli stabilimenti balneari – che si pratica pagaiando in posizione eretta su una tavola) con un istruttore dedicato che permetterà a tutti di impararne i rudimenti. Per i più “esperti”, c’è la buddy SUP Race, una simpatica challenge aperta alle persone dai 16 anni in su (con divisione in 3 categorie: uomini, donne, under) che le vedrà confrontarsi in una gara dalla spiaggia alla vicina boa (e ritorno), con premiazione finale alla sera.

Sul palco, nella buddy Tennis Challenge, i concorrenti dovranno fare più palleggi possibili con la racchetta bendati: il vincitore si aggiudicherà un gadget speciale.

NESCAFÉ porterà in giro per le spiagge italiane, all’interno del villaggio Vertical Summer Tour, la freschissima ricetta dell’estate: il caffè freddo Nescafé, facilissimo da preparare per una pausa gustosa dal calore estivo.

Durante il Tour, NESCAFÉ organizzerà numerose attività coinvolgenti per i visitatori. Saranno presenti balli di gruppo, hula hop e tante altre sorprese che renderanno l’estate indimenticabile – oltre alla possibilità di provare il caffè freddo NESCAFÉ, per godersi un momento rinfrescante e shakerare l’estate.

Tequila Jose Cuervo accompagnerà con il suo cocktail Cuervo Paloma le tappe del Vertical Summer Tour,con un vero e proprio chiringuito sulla spiaggia dotato di area relax e solarium, con ombrelloni di paglia e tutta l’ombra che serve per ristorarsi. Nello stand l’animazione prevede un gioco a tema Cuervo Paloma, sul palco centrale i partecipanti si sfideranno poi per preparare il miglior Paloma con tequila Jose Cuervo. I giudici valuteranno gusto, presentazione e creatività. Il vincitore riceverà un premio speciale e l’ammirazione di tutti gli amanti del tequila. In tutte le tappe il Vertical Summer Tour ospiterà le Paloma Night, pazzesche serate di intrattenimento e divertimento con la musica dei talent della radio insieme con i DJ resident locali (in collaborazione con discoteche e bar della zona), 3 ore in spiaggia con una megastruttura dedicata e tantissimi gadget e regali per tutti, ma soprattutto tanti cocktail Cuervo Paloma da degustare in compagnia degli amici.

Nel corso di tutte le tappe, come da tradizione, Vertical Summer Tour propone le ospitate dei talent di Radio Deejay, media partner dell’evento, con tantissimi ospiti in calendario: Mario Fargetta, Vic, I Vitiello’s, Gianluca Gazzoli, Chicco Giuliani, Wad, …

E proprio Mario Fargetta, siciliano DOC, sarà presente il 13 agosto dalle 19 con l’animazione sul palco e a seguire un grande dj set al tramonto: Mario “Get Far” Fargetta è lo storico DJ del programma cult-dance Deejay Time, in onda da quasi 40 anni su Radio Deejay. Mario è anche un produttore di successo, con tantissime hit all’attivo, come Music, Music is Moving, Your Love, Midnight che hanno raggiunto le vette delle più importanti club charts mondiali. Con il progetto Tamperer ft. Maya “Feel It” ha raggiunto il numero uno nella classifica di vendita del Regno Unito, numero uno in tutta Europa e numero 4 nella club chart USA, vendendo più due milioni di copie. Altre hit sono state Shining Star (con Sagi Rei), All I need, The radio e Free. Nel 2006 è stato premiato con il Leone d’ Oro alla carriera per la musica e per la carriera radiofonica.