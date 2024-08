Il monitoraggio delle irregolarità

nell’ambito delle produzioni primarie, delle macellazioni

irregolari e delle frodi; l’elaborazione di linee di indirizzo chemirano a mettere in atto misure di prevenzione ed organizzative sono alcuni fra gli obiettivi principali dell’

“Osservatorio Aziendale Permanente sull’illegalità nella filiera

agrozootecnica”, istituito dal direttore generale dell’Asp di

Trapani, Ferdinando Croce.

L’iniziativa, realizzata in coerenza con quanto previsto dal

Dipartimento Regionale per le Attività Sanitarie e Osservatorio

Epidemiologico – Servizio 7 “Sicurezza Alimentare” e Servizio 10

“Sanità Veterinaria”, con nota prot. n. 26041 del 23.04.2024,

nasce dalla necessità di attivare opportune azioni di verifica e

di approfondimento in merito a possibili episodi di illegalità

nell’ambito della filiera agro-zootecnica con particolare

riferimento al rischio di illecite immissioni in commercio di

prodotti alimentari provenienti da animali infetti da Brucellosi e Tubercolosi nonchè di false attestazioni di qualifiche sanitarie e di macellazioni clandestine di capi bovini ed ovi caprini, e di ogni altro eventuale comportamento illecito che possa costituire un rischio per la salute pubblica e determinare emergenze sanitarie.

“In particolare, relativamente al contesto agroalimentare del

territorio della provincia di Trapani e della relativa situazione

epidemiologica – ha sottolineato il direttore generale Ferdinando

Croce – si conferma l’azzeramento dei focolai di Brucellosi bovina ed ovicaprina e la bassa incidenza dei casi di Tubercolosi negli allevamenti bovini della Provincia. Inoltre, le risultanze delle attività di controllo ufficiale effettuate nell’ultimo quinquennio dai Servizi Veterinari Territoriali sulla filiera agroalimentare del territorio provinciale, pur evidenziando alcune irregolarità limitatamente a pochi casi di macellazione ed altrettanti nella produzione del latte, consentono di affermare che la sicurezza alimentare viene garantita in tutta la filiera agroalimentare della Provincia”.

Fanno parte dell’”Osservatorio Aziendale Permanente

sull’illegalità nella filiera agrozootecnica”: il direttore del

Dipartimento di Prevenzione Veterinaria; il direttore dell’Uoc

Servizio Sanità Animale; il direttore dell’Uoc Servizio Igiene

degli Alimenti di Origine Animale; il direttore dell’Uoc Servizio

Igiene degli allevamenti e delle Produzioni Zootecniche; il

responsabile della Uosd Servizi Informativi Veterinari; il

coordinatore dipartimentale dei Tecnici della Prevenzione

Personale Amministrativo con funzioni di Segreteria oltre che ogni altra professionalità delle cui competenze sarà necessario

avvalersi di volta in volta.