In estate si registra un drastico calo di donatori di sangue in Sicilia. Un fenomano che provoca ritardi e disagi nelle trasfusioni per chi ne ha bisogno. Sono circa 300 le persone affette da talassemia e anemia falciforme che necessitano di trasfusioni ogni 15 giorni presso l’Ospedale Cervello di Palermo. A questi si aggiungono i pazienti sottoposti a trapianto di midollo presso l’Ospedale Cervello e l’Ismett.

Testimonianze toccanti di chi ha bisogno di trasfusioni

Le testimonianze di un bambino e di una mamma malati di talassemia, che raccontano la sofferenza e le difficoltà causate dai ritardi nelle trasfusioni durante l’estate, sono toccanti e ci fanno capire l’importanza di donare. “Sono sempre stanco, vedo gli altri bambini giocare mentre io aspetto in ospedale la mia ‘ricarica’ di sangue” dice il bimbo. “Non riesco ad alzarmi dal letto e ad accudire i miei figli a causa dell’anemia” racconta la mamma.

L’importanza di donare sangue

Donare sangue permette di salvare vite e regalare speranza a chi soffre. Bastano pochi minuti del proprio tempo per compiere un gesto di solidarietà che può fare la differenza per tante persone bisognose di trasfusioni.