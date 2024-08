Evento amarcord “”Radio sotto le stelle”” a Campobello di Licata, con ex dj del Centro Radio Campobello che fu, alle ore 21, in Piazza Marconi. Un piacevole tuffo nel passato.

Alle ore 23, 30, in Piazza Tien An Men, concerto musicale “Meravigliosa creatura”, cover tribute band Gianna Giannini

I festeggiamenti ritorneranno sabato 17 Agosto, con un tocco di cultura che non guasta. Alle ore 19, in Piazza XX Settembre, presentazione del libro “Gocce di colore”, di Adelaide Bianca M. Dulcetta

A seguire, alle ore 21, ancora in Piazza XX Settembre, “”Aspettando la Rietina””, mostra carretti siciliani, mentre alle ore 21,30, “”Opera dei pupi””.

Con inizio alle ore 22, 3o, nella centrale Piazza XX Settembre, “Incanto sotto le stelle”, sfilata di moda di “”Tres jolie””.

Manifestazione organizzata dal Comune.

Giovanni Blanda