Festa di “”Ferragosto ravanusano””, curata dal Comune di Ravanusa. Giorno 13 agosto, alle ore 18,30, nella chiesa del Convento, le confraternita della chiesa Santa Croce, Chiesa Madre, chiesa del Convento e chiesa San Michele presentazione alla città della statua della Madonna del Fico.

Alle ore 20,30, “”Fuata Fest – Sagra della fuata e cudduruni””, con la band “”Generazione 2”, in corso della Repubblica.

Alle Ore 22, “Summer festival””, in Piazza 1 maggio.

Si potrà visitare, inoltre, la mostra di arte musiva di Giuseppe Cammilleri.

Il 14 Agosto, alle ore 22, in Piazza, spettacolo di musica di Vito Alletto.

Giovanni Blanda