Il Distretto Socio Sanitario n.8 ha pubblicato un bando di selezione per la realizzazione di Progetti di Vita Indipendente ed inclusione nella società delle persone con disabilità, avendo ottenuto un finanziamento a valere sui fondi stanziati dal Ministero del Lavoro, attraverso il dipartimento della Famiglia Regione siciliana. L’avviso consentirà di finanziare fino a 12 progetti per i residenti del Distretto Socio Sanitario 8, comuni di Caltanissetta, Delia, Resuttano, Riesi, Santa Caterina Villarmosa, Sommatino. Un plafond di 300 mila euro che consentirà ai beneficiari di accompagnare le persone con disabilità, destinatari dell’iniziativa, in un percorso assistenziale di autodeterminazione ed empowerment con soluzioni personalizzate definite sulla base delle caratteristiche del singolo e del suo progetto di vita, condiviso con i soggetti istituzionalmente preposti, quali Unità di valutazione multidimensionale del distretto sanitario (UVM/UVD), la famiglia, il medico curante, e il servizio sociale professionale del comune di residenza. I Distretti Socio Sanitari che hanno ottenuto il finanziamento in Sicilia sono stati soltanto 16 su 55 e tra i vincitori rientra anche quello di Caltanissetta. Gianfilippo Bancheri, Sindaco del Comune di Delia, ha voluto ringraziare tutti gli attori coinvolti che hanno permesso di raggiungere questo importante risultato: “Il Distretto D8 si distingue per capacità e competenza. Questo è un progetto importante per i nostri territori ed è il primo di tanti altri approvati e in corso di approvazioni. La politica del fare e della concretezza è questa, quella che lascia le parole agli altri e si distingue per i fatti. Complimenti al Dott.INTILLA e a tutto lo staff per il lavoro svolto, per la lungimiranza e la competenza”. Le istanze di partecipazione dovranno essere presentate entro e non oltre il 2 Settembre 2024 negli uffici comunali di residenza del Distretto socio sanitario n.8 utilizzando la modulistica allegata all’avviso. Tutte le richieste saranno valutate dal Servizio sociale professionale del Comune di residenza insieme all’UVM/UVD del distretto sanitario di Caltanissetta per verificare se i progetti presentati rispettano i i requisiti per l’ammissibilità al beneficio. Qualora le istanze fossero superiori al numero previsto verrà redatta una graduatoria, sulla base dei criteri indicati nell’avviso, che terrà in considerazione i bisogni dell’utente e la complessità del Piano. Saranno escluse le istanze pervenute oltre il termine prefissato o non corredate dai certificati sopra indicati.