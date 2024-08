Grande successo a Campobello di Licata alla manifestazione denominata “Notte bianca dello Sport Paralimpico”, l’evento si è trasformato in un giorno di festa all’insegna del divertimento, della gioia dei partecipanti, ma soprattutto dell’inclusione.

La manifestazione organizzata dalla Pro Sport Ravanusa con la collaborazione del Comune di Campobello di Licata, dalla delegazione regionale della FISDIR Sicilia, dall’ACSI Sicilia, dall’FPICB, dalla delegazione ACI di Agrigento, ha visto la partecipazione di decine di ragazzi che si sono cimentati su varie discipline sportive paralimpiche coordinate dai tecnici federali.

Molte inoltre le istituzioni del territorio presenti alla manifestazione con in testa gli assessori alla disabilità ed alla cultura del comune di Campobello di Licata Noemi Corbo e Jenni Termini, presenti inoltre vari amministratori dei paesi limitrofi.

Presente anche il componente di giunta del Comitato Italiano Paralimpico Roberto Pregadio accompagnato da un dirigente di Sport e Salute.

Ma if veri protagonisti sono stati i ragazzi con le loro famiglie che si sono cimentati su più discipline, da segnalare inoltre la “sfida” a Calcio Balilla tra la coppia di amministratori vale a dire gli assessori di Campobello di Licata ed Agrigento, Noemi Corbo e Carmelo Cantone contro i ragazzi della Pro Sport Ravanusa settore Calcio Balilla Paralimpico, risultato scontato a favore degli atleti paralimpici, questo a dimostrazione che ancora una volta lo Sport riesce ad azzerare le barriere e le differenze.

Soddisfazione da parte degli organizzatori che hanno già dato l’appuntamento per la prossima edizione.