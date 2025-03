Per il quarto anno consecutivo l’Associazione Nazionale Case della Memoria apre le porte delle Case Museo di tutta Europa il 5 e 6 aprile in occasione delle Giornate delle Case dei Personaggi Illustri.

Saranno 2 giornate dedicate ai luoghi che custodiscono la memoria e il lascito dei “Grandi” a cui l’Associazione Casa Museo Giudice Livatino ha aderito dando la possibilità di visitare la Casa in cui il Giudice Livatino, oggi Beato, ha vissuto tutta la sua vita insieme agli adorati genitori.

PROGRAMMA VISITE GUIDATE (turni da un’ora)

Sabato 5 aprile 2025:

– dalle ore 10:00 alle ore 19:00

Domenica 6 aprile 2025:

– dalle ore 10:00 alle ore 19:00

Prenotazione obbligatoria:

Email: casagiudicelivatino@gmail.com

WhatsApp: 3207962830

Sito: www.casagiudicelivatino.it

https://www.casedellamemoria.it/it/giornate-delle-case-dei-personaggi-illustri-2025-prenotazione-visite?format=html