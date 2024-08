“Ma è normale che nel poliambulatorio di Agrigento in via Giovanni XXIII non ci sono ascensori che funzionano? È assurdo. Ho dovuto prendere più volte la macchina per fare le visite a mio figlio su una carrozzina perchè i reparti si trovano su piani differenti e con accessi differenti. Ci rendiamo conto in un luogo sanitario pubblico non funzionano gli ascensori”. Questa è la denuncia che ci giunge da una mamma agrigentina che quest’oggi si è dovuta recare al poliambulatorio per effettuare una visita cardiologica per il figlio minore disabile ma una volta lì la scoperta degli ascensori non funzionanti. “Ho chiesto delle spiegazioni anche al personale che si trova all’interno dei reparti, qualcuno ha risposto che è da tempo che non funzionano, altri che erano stati messi in funzione dalla ditta e poi di nuovo fermi. Insomma ho dovuto caricare mio figlio sulla macchina più volte per passare da un reparto all’altro. E’ davvero vergognoso ritrovarsi in questo stato”, ha raccontato la mamma.