Si è svolto ieri mattina presso la sede comunale il tavolo di concertazione per definire le linee guide operative e affrontare a livello istituzionale il problema del randagismo. Presieduto dal sindaco Gianfilippo Bancheri, all’incontro hanno partecipato l’assessore con delega al “Benessere degli animali e lotta al randagismo ” arch. Daniela Gallo, il Garante dei diritti degli animali della Regione siciliana Giovanni Giacobbe Giacobbe, il Responsabile dell’UOSD Randagismo dell’ASP Veterinaria di Caltanissetta dott. Elia Rizzo e con lui la funzionaria ASP dott.ssa Stefania Turco, il Responsabile dell’ufficio comunale sig. Stanislao Genova, l’agente di Polizia Municipale sig. Giovanni Riccobene, ed il sig. Lillo Galiano, che si occuperà della gestione del servizio di anagrafe degli animali d’affezione. Partendo dall’analisi delle problematiche presenti sul territorio, passando per i principi normativi e per le attribuzioni e i servizi che ciascun ente coinvolto deve poter gestire e garantire ognuno nell’ambito delle rispettive competenze, il tavolo tecnico è stata un’importante quanto utile occasione di confronto tra le parti interessate. “Il fenomeno del randagismo è un problema serio che abbiamo intenzione di affrontare in maniera strutturale, attraverso una programmazione condivisa, definendo e scandendo un percorso virtuoso e ben regolamentato. L’obiettivo – afferma il sindaco Bancheri – è contrastare tale fenomeno con gli strumenti e le pratiche necessarie, non solo per garantire il benessere e la salute degli animali, che consideriamo una priorità, ma anche per questioni relative alla sicurezza e all’incolumità pubblica”. L’assessore al ramo Daniela Gallo ha sottolineato l’importanza di un approccio olistico, unitario e collaborativo, che includa non solo interventi di controllo della popolazione animale, ma anche azioni mirate alla promozione della cultura del rispetto: “è intenzione dell’amministrazione – continua l’assessore – organizzare campagne di sensibilizzazione e informazione delle politiche di tutela degli animali e di prevenzione del randagismo, nonchè sull’obbligo di iscrizione all’anagrafe degli animali d’affezione. I primi destinatari saranno i nostri bambini e ragazzi, dal momento che sono convinta che il problema del randagismo e della crudeltà di coloro che abbandonano i cani può essere risolto solo se insegniamo alle nuove generazioni la cultura dell’amore per gli animali”. Essenziale anche la partecipazione del Garante dei diritti degli animali dottor Giovanni Giacobbe nell’armonizzare e rendere ancora più fruttuoso il dialogo tra le parti intervenute. Queste le sue parole al termine del tavolo tecnico: “Delia, in provincia di Caltanissetta, conta meno di 4000 abitanti. Eppure hanno già istituito l’ufficio benessere animali, a settembre inaugureranno il loro nuovissimo ambulatorio per le microchippature e approveranno il Regolamento benessere animale già elaborato. Hanno una convenzione con un rifugio ricovero, un assessore al ramo che parla di formazione nelle scuole come strumento per il cambiamento, un sindaco che ha istituito il capitolo di bilancio specifico per gli animali e del quale quest’anno ha aumentato la dotazione invece di ridurla. Insomma un esempio di buona volontà da parte degli amministratori. (…) Così deve funzionare”.