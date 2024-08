Il 26 agosto 2024, per la seconda volta dalla sua beatificazione, avvenuta a Roma il 4 settembre 2022, viene celebrata la memoria liturgica del Beato Giovanni Paolo I, al secolo Albino Luciani, il Papa che regnò per soli 33 giorni nel 1978. L’umiltà è stata la virtù specifica di Papa Luciani, «il filo conduttore della sua esistenza», amò definirsi «polvere su cui il Signore ha scritto»; riprese la stessa metafora a ogni passo della sua “carriera”, fin sulla Cattedra di Pietro. Tre “stelle” guidarono l’umile e grande figlio di Canale d’Agordo lungo tutta la sua vita: La fede, la speranza e la carità. Tre stelle che insieme alla parola “Humilitas” sono state presenti nel suo stemma episcopale e sono anche le tre virtù teologali. Papa Luciani è entrato ed è rimasto nel cuore della gente, col suo insegnamento, il suo esempio e il suo sorriso. Il poeta Rosario La Greca di Brolo (Messina) ha composto la poesia “Il sorriso di Dio”, come segno di omaggio e gratitudine per il suo fecondo ministero pastorale. Ha il piacere di condividerla con tutti i devoti del Beato Giovanni Paolo I.

IL SORRISO DI DIO

(Al Beato Giovanni Paolo I)

Annunciavi il Vangelo col sorriso di Dio, un sorriso luminoso, colmo di bontà, misericordia e d’amore fraterno…

Il tuo motto” non umiltà, bensì impegno ad essere umili”, una vera e feconda azione pastorale, permeata d’umiltà, carità e semplicità.

Discendevi, come Servus servorum Dei, al soglio di Pietro, un pastore

“Apostolo del Concilio”, che incarnavi con coraggio e perseveranza le vie maestre.

Sognavi una Chiesa dei poveri, vicina agli ultimi, agli afflitti, che lenisce le sofferenze e vive della luce riflessa di Dio.

Col tuo linguaggio semplice, suadente, suscitavi ondate di emozioni e fede nel cuore dei fratelli, bisognosi di lasciarsi accarezzare con tenerezza da Dio, dal Suo stupore e intramontabile amore.

Hai lasciato nella Chiesa un’impronta preziosa e indelebile, ancora oggi, “Don Albino”, risuona forte il tuo messaggio colmo d’umanità,

segno limpido di futura santità.

Rosario La Greca – Brolo (Messina)