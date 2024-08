Un diciottenne, Kevin Nicosia, ha perso la vita la scorsa notte in un incidente mentre si trovava alla guida di una moto Honda che si e’ scontrata con una autovettura Lancia Y10 condotta da una donna. L’impatto e’ avvenuto intorno alla mezzanotte lungo la strada provinciale sp 2 Vittoria – Acate nel tratto in cui incrocia la strada statale 115. Sul posto oltre ai soccorritori, gli agenti della Polizia locale di Vittoria per i rilievi.