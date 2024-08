Musica, talento e sperimentazione, queste le tre parole che descrivono al meglio Serena Brancale, artista pugliese diventata un fenomeno social grazie al connubio tra il suo background musicale e il dialetto. Reduce dal successo del tour 2023 e del nuovo singolo “Baccalà”, diventato uno dei brani più virali in Europa, Serena Brancale si esibirà mercoledì 4 settembre in via Libertà a Caltanissetta, con il suo show “Baccalà on Tour” nell’ambito della rassegna “Settembre è Nisseno”. Il concerto inizierà alle ore 21:30 e sarà preceduto dai DJ set di Massimo Cacciatore e Dino Sole.

Una Serata di “Musica in Libertà”

“Musica in Libertà”, questo è il titolo dato alla serata che vedrà protagonista la Brancale nel capoluogo nisseno. Proprio in questo titolo è racchiusa l’idea di Alfonso Grillo e Michele Spena ex titolari di quello che fu un vero e proprio modello imprenditoriale a supporto degli eventi in città: “il Solito Posto”. Idea che è anche visione e strategia di crescita per Caltanissetta. E’ il suggerimento poi accolto dall’assessore agli Eventi Toti Petrantoni. Via libertà, la strada considerata il cuore della movida nissena, per una sera si trasformerà in una grande piazza “europea” dove musica e divertimento saranno protagonisti. Un primo test che può diventare un modello organizzativo per la città di Caltanissetta e portare benefici economici. Vuole essere anche una strategia sulla diversificazione degli spazi utilizzati per gli eventi sul territorio cittadino. E’ la prima volta che Via libertà sarà chiusa al traffico per un evento, un’operazione di grande prospettiva.

Chi è Serena Brancale

Polistrumentista, performer e compositrice del sud Italia, Serena Brancale è considerata il fiore all’occhiello della musica nu-soul/jazz italiana all’estero. Il pubblico televisivo l’ha conosciuta al Festival di Sanremo 2015 con il brano “Galleggiare”. Nel 2018 è entrata nel roster di Isola degli Artisti, avviando un progetto nu-soul che ha attirato l’attenzione di importanti producer internazionali. Il fascino della sua voce e della sua straripante personalità artistica colpiscono molti addetti ai lavori e gli fruttano palcoscenici importanti, tour con il Volo, Mario Biondi e tanti altri. Cantante, pianista e percussionista, nei suoi concerti delizia gli spettatori suonando tastiere e pad elettronici, incantando il suo pubblico con momenti di “in solo” originali dal carattere intimo e confidenziale e diventando un’icona della musica nu-soul/jazz italiana all’estero. Quest’estate, è stata protagonista di numerosi eventi, affascinando personalità come Quincy Jones con la sua voce scura e riconoscibile.

Attesa per il concerto a Caltanissetta

“Il palco diventa un club di New York, una festa patronale nell’Italia meridionale e un volo verso Miami dove la salsa si mescola con l’house”, ha dichiarato l’artista per presentare il tour. L’appuntamento a Caltanissetta è per il 4 settembre in via Libertà, la strada della movida nissena.