Sabato 31 agosto, a Campobello di Licata, alle ore 22, in Piazza Aldo Moro, concerto “” The world the clarinet”, di “” Siciliy denner ensemble””, diretto da Salvatore Ciccotta.

Lo spettacolo è organizzato dal Comune, nell’ ambito della manifestazione “” Estate campobellese”. Ne danno notizia il sindaco Vito Terrana, gli assessori Jenny Termini ed Enrico Lo Coco ed il direttore artistico Giustino Gati. Sarà l’ultimo evento della kermesse estiva.

Giovanni Blanda