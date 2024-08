Nell’ambito di un ampio piano di evoluzione e ammodernamento della presenza in Sicilia, il Gruppo Hera, riqualifica la propria presenza a Raffadali con un nuovo sportello, in via Porta Palermo, 1 in sostituzione del precedente Conenergia, dedicato a consulenza e soluzioni su misura per l’energia sostenibile delle famiglie.

A margine dell’inaugurazione che avverrà il prossimo 3 settembre, si terrà una conferenza stampa (ore 11) alla quale parteciperà il responsabile vendita sud Hera comm, Alfonso De Pellegrino.